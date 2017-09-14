Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:42
Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:18
Наконец-то начали штрафовать хитрожопых. Пока зелебобы в раде не утвердили очередную отсрочку нужно кошмарить б*** по максимуму.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:37
Сейчас набегут "я жи растаможыл втридорога, верните мне переплату!"
Сами лоханулись с переплатой, а теперь их жаба давит, если после них остальным сделают дешевле. Пусть лучше страдают все, а не одни типа честные терпилы
Поддерживаю снижение цены растаможки раз в 10.
А то или пересядем на телеги, или пешком ходить, или на великах. Или как на Кубе будем ездить на советских "ЧЕСТНО РАСТАМОЖЕННЫХ" за десятки килобаксов.
Ещё интересно, терпил почему-то беспоят еврономера, но не беспокоят советские развалюхи (и их водители) на дорогах. Декоммунизировать их!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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