RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перший "єврономер" оштрафували:
скільки заплачено

Перший "єврономер" оштрафували: скільки заплачено
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:42

  freeze написав:
Ethereum написав:Штрафувати всі євробляхи підряд. Щоб знали що халяви не буде.


Надо не штрафовать всех подряд, а сделать человеческие пошлины для всех, чтобы человек среднего достатка по украинским меркам мог без чудовищного напряга купить себе колеса.


Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
Ethereum
 
Повідомлень: 687
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:18

Наконец-то начали штрафовать хитрожопых. Пока зелебобы в раде не утвердили очередную отсрочку нужно кошмарить б*** по максимуму.
Lazy
 
Повідомлень: 144
З нами з: 14.12.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:37

  freeze написав:
Ethereum написав:Штрафувати всі євробляхи підряд. Щоб знали що халяви не буде.


Надо не штрафовать всех подряд, а сделать человеческие пошлины для всех, чтобы человек среднего достатка по украинским меркам мог без чудовищного напряга купить себе колеса.

Сейчас набегут "я жи растаможыл втридорога, верните мне переплату!" :)

Сами лоханулись с переплатой, а теперь их жаба давит, если после них остальным сделают дешевле. Пусть лучше страдают все, а не одни типа честные терпилы

Поддерживаю снижение цены растаможки раз в 10.
А то или пересядем на телеги, или пешком ходить, или на великах. Или как на Кубе будем ездить на советских "ЧЕСТНО РАСТАМОЖЕННЫХ" за десятки килобаксов.

Ещё интересно, терпил почему-то беспоят еврономера, но не беспокоят советские развалюхи (и их водители) на дорогах. Декоммунизировать их!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9173
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6216 раз.
Подякували: 2458 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:15

Re: Перший

Был вот в Дании. Много велосипедистов. ЗП на руки на ферме гастеру 2к евро чистыми. Но машины там особо не гребут. Авто свыше 7 лет обходится в год по налогам 700 евро. Бесплатно(нет то, налогов) только новые до 3-х лет.
Там реально вело развито очень сильно. Но это в мозгах. А нашим срочно авто нужно, чтоб каждый бомж смог себе позволить авто. Национальная забава такая купить авто покруче и айфон в кредит. И гори оно все.

В умных книжках про бабло один дядька написал - авто должно быть стоимостью 2 месячных дохода. Увы. Но у нас это не работает. У нас работают понты.
dimo_0n
 
Повідомлень: 108
З нами з: 21.10.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 13:24

  dimo_0n написав:Был вот в Дании. Много велосипедистов. ЗП на руки на ферме гастеру 2к евро чистыми. Но машины там особо не гребут. Авто свыше 7 лет обходится в год по налогам 700 евро. Бесплатно(нет то, налогов) только новые до 3-х лет.
Там реально вело развито очень сильно. Но это в мозгах. А нашим срочно авто нужно, чтоб каждый бомж смог себе позволить авто. Национальная забава такая купить авто покруче и айфон в кредит. И гори оно все.

В умных книжках про бабло один дядька написал - авто должно быть стоимостью 2 месячных дохода. Увы. Но у нас это не работает. У нас работают понты.

Может Украина идёт по американскому пути.
Долговую пирамиду похожую строит. Может и по несколько тачек в семье будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9173
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6216 раз.
Подякували: 2458 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:17

  proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.

Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.
SMOKE
 
Повідомлень: 4021
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:46

  Вкладчик1234 написав:...лоханулись ... жаба давит... терпилы....
... терпил почему-то беспоят еврономера...

Какой характерный лексикон (и уровень грамматики) для контрабандистов, других нарушителей закона и их защитников. Но при этом о своих контрабандистах - "еврономера", а не более распространенное в массах слово на букву Б.
forumreader
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 09.09.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:47

  SMOKE написав:
  proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.

Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.

Та же карта поляка даёт не только это одно преимущество. Возможность легально ездить на 6ляхе - просто приятный бонус .

Но если рассмотреть всю сумму "бонусов" - то можно и задуматься о другом гражданстве, что миллионы украинцев и делают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9173
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6216 раз.
Подякували: 2458 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 516, 517, 518
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5173 278837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 21:39
ceba
Кабмін встановив граничні тарифи на тепло: на скільки...
R2 » Вів 16 лип, 2019 10:52
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 21:18
vocroman
Скільки премій дадуть військовим до Дня Незалежності
R2 » Сер 21 сер, 2019 08:54
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 08:54
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75140)
24.08.2019 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.