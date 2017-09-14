Додано: Суб 24 сер, 2019 13:15

Был вот в Дании. Много велосипедистов. ЗП на руки на ферме гастеру 2к евро чистыми. Но машины там особо не гребут. Авто свыше 7 лет обходится в год по налогам 700 евро. Бесплатно(нет то, налогов) только новые до 3-х лет.

Там реально вело развито очень сильно. Но это в мозгах. А нашим срочно авто нужно, чтоб каждый бомж смог себе позволить авто. Национальная забава такая купить авто покруче и айфон в кредит. И гори оно все.



В умных книжках про бабло один дядька написал - авто должно быть стоимостью 2 месячных дохода. Увы. Но у нас это не работает. У нас работают понты.