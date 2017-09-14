Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:42
Тобто ваажаєте одна людина 1000 євро платить інші 0?
Це по леніну. Нехай спочатку всі евробляхи заплатять штрафи. А тоді розмитнення зменшать.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:18
Наконец-то начали штрафовать хитрожопых. Пока зелебобы в раде не утвердили очередную отсрочку нужно кошмарить б*** по максимуму.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:37
Сейчас набегут "я жи растаможыл втридорога, верните мне переплату!"
Сами лоханулись с переплатой, а теперь их жаба давит, если после них остальным сделают дешевле. Пусть лучше страдают все, а не одни типа честные терпилы
Поддерживаю снижение цены растаможки раз в 10.
А то или пересядем на телеги, или пешком ходить, или на великах. Или как на Кубе будем ездить на советских "ЧЕСТНО РАСТАМОЖЕННЫХ" за десятки килобаксов.
Ещё интересно, терпил почему-то беспоят еврономера, но не беспокоят советские развалюхи (и их водители) на дорогах. Декоммунизировать их!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 24 сер, 2019 13:15
Re: Перший
Был вот в Дании. Много велосипедистов. ЗП на руки на ферме гастеру 2к евро чистыми. Но машины там особо не гребут. Авто свыше 7 лет обходится в год по налогам 700 евро. Бесплатно(нет то, налогов) только новые до 3-х лет.
Там реально вело развито очень сильно. Но это в мозгах. А нашим срочно авто нужно, чтоб каждый бомж смог себе позволить авто. Национальная забава такая купить авто покруче и айфон в кредит. И гори оно все.
В умных книжках про бабло один дядька написал - авто должно быть стоимостью 2 месячных дохода. Увы. Но у нас это не работает. У нас работают понты.
Додано: Суб 24 сер, 2019 13:24
Может Украина идёт по американскому пути.
Долговую пирамиду похожую строит. Может и по несколько тачек в семье будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:17
Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:46
Какой характерный лексикон (и уровень грамматики) для контрабандистов, других нарушителей закона и их защитников. Но при этом о своих контрабандистах - "еврономера", а не более распространенное в массах слово на букву Б.
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:47
Та же карта поляка даёт не только это одно преимущество. Возможность легально ездить на 6ляхе - просто приятный бонус .
Но если рассмотреть всю сумму "бонусов" - то можно и задуматься о другом гражданстве, что миллионы украинцев и делают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:27
смотря какая машина, если машина стоит 300к а блюха в 10 раз дешевле.
можно взять 3 машины мерса, евроблюхи, с 5-6 литровым двигателем по 4-5к, вместо расстаможенного одного за 40-60к Если что-то поломается, то могут алкаши отремонтировать из 2 запасных корыт
PS: масло и бенз будет конечно ведрами, но может девочками понравится.
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