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proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .
И дело сделаное.
Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.
Та же карта поляка даёт не только это одно преимущество. Возможность легально ездить на 6ляхе - просто приятный бонус .
Но если рассмотреть всю сумму "бонусов" - то можно и задуматься о другом гражданстве, что миллионы украинцев и делают
Да это просто смешно. Живя в Польше- может и даёт. А в Украине от карты поляка ни холодно, ни жарко. "Миллионы" получающие другое гражданства вообще не поддаются никакой критике. Я бы даже "десятки тысяч" с уверенностью не сказал.