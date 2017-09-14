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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:19

  Вкладчик1234 написав:
  SMOKE написав:
  proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.

Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.

Та же карта поляка даёт не только это одно преимущество. Возможность легально ездить на 6ляхе - просто приятный бонус .

Но если рассмотреть всю сумму "бонусов" - то можно и задуматься о другом гражданстве, что миллионы украинцев и делают

Да это просто смешно. Живя в Польше- может и даёт. А в Украине от карты поляка ни холодно, ни жарко. "Миллионы" получающие другое гражданства вообще не поддаются никакой критике. Я бы даже "десятки тысяч" с уверенностью не сказал.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 12:21

  proftpd66 написав:
  SMOKE написав:
  proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.

Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.


смотря какая машина, если машина стоит 300к :) а блюха в 10 раз дешевле. :)

можно взять 3 машины мерса, евроблюхи, с 5-6 литровым двигателем по 4-5к, вместо расстаможенного одного за 40-60к :mrgreen: Если что-то поломается, то могут алкаши отремонтировать из 2 запасных корыт

PS: масло и бенз будет конечно ведрами, но может девочками понравится. :mrgreen:

Да хоть стотыщпитсот. Вам же не 15 лет. Машина она и в Африке машина. И не представляет такой ценности в жизни, чтобы менять из-за нее гражданство.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:14

  proftpd66 написав:Нерезиденты могут ездить как короли? Можно отказаться от украинского гражданства , взять российское или какое нибудь или карту поляка .

И дело сделаное.


  SMOKE написав:
  proftpd66 написав:
  SMOKE написав:Способ для совсем маргиналов и имбицилов. Не много ли телодвижений ради возможности ездить на тачке?! Пожертвовать гражданством ради корыта?! Просто дичь.


смотря какая машина, если машина стоит 300к :) а блюха в 10 раз дешевле. :)

можно взять 3 машины мерса, евроблюхи, с 5-6 литровым двигателем по 4-5к, вместо расстаможенного одного за 40-60к :mrgreen: Если что-то поломается, то могут алкаши отремонтировать из 2 запасных корыт

PS: масло и бенз будет конечно ведрами, но может девочками понравится. :mrgreen:

Да хоть стотыщпитсот. Вам же не 15 лет. Машина она и в Африке машина. И не представляет такой ценности в жизни, чтобы менять из-за нее гражданство.



SMOKE

спор про что?

если человек с Африки приехал, получил украинское гражданство, потом отказался и ездит дальше на евробляхе. То какая ему разница? Ему еще деньги дают за то что он их пригоняет на запчасти :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:25

Это что, получается, что для доблестной реформированной полиции инициативы президента уже по фигу? )
ryabchenko2
 
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