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Pegasus Airlines запустив
розпродаж квитків до Туреччини

Pegasus Airlines запустив розпродаж квитків до Туреччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:24

Pegasus Airlines запустив розпродаж квитків до Туреччини

Пропонуємо до обговорення:
В Pegasus Airlines стартував продаж квитків на рейси Україна - Туреччина, вартістю від 17 євро в один бік.

Дивися повний текст Pegasus Airlines запустив розпродаж квитків до Туреччини.
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