Послуги високошвидкісного мобільного інтернету доступні жителям 6680 населених пунктів
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:42
Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...
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Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:50
у меня на даче на магистральной трассе за Запорожьем, даже еджа нет не то что 4ж...козлы, 100 байт/с скорость
Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:51
edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:04
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