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Київстар підключив до 4G ще
69 населених пунктів у 11...

Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:42

Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...

Пропонуємо до обговорення:
Послуги високошвидкісного мобільного інтернету доступні жителям 6680 населених пунктів

Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:50

у меня на даче на магистральной трассе за Запорожьем, даже еджа нет не то что 4ж...козлы, 100 байт/с скорость
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:51

edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:04

  yurii_kruhlov написав:edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.

Связь у нас фуфло и полный отстой.
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