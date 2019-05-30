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Київстар підключив до 4G ще
69 населених пунктів у 11...

Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:42

Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...

Пропонуємо до обговорення:
Послуги високошвидкісного мобільного інтернету доступні жителям 6680 населених пунктів

Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:50

у меня на даче на магистральной трассе за Запорожьем, даже еджа нет не то что 4ж...козлы, 100 байт/с скорость
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:51

edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:04

  yurii_kruhlov написав:edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.

Связь у нас фуфло и полный отстой.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:06

  yurii_kruhlov написав:edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.


Киевстар превратился в помойку, в центре Харькова интернет ели работает, а второй день его практически нет, не то что 4G, при этом у конкурентов никаких проблем - заколебался симки переключать, единственная действительно хорошая услуга "Идеальный роуминг", но скорее всего после отдыха в сентябре будут переносить номер к другому оператору - достали...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:16

Село в Харьковской области. БС куивстара есть, 3/4G нет, только еле ползающий еж. Лидер, хули.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:17

А вот в моем районе города всё нормально работает, и цены ниже чем у конкурентов.
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