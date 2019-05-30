Послуги високошвидкісного мобільного інтернету доступні жителям 6680 населених пунктів
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:42
Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11...
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Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 69 населених пунктів у 11 областях України.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:50
у меня на даче на магистральной трассе за Запорожьем, даже еджа нет не то что 4ж...козлы, 100 байт/с скорость
Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:51
edvardd, хоть бы координаты скинули. А сколько щас платят за черный пиар? Или вы на общественных началах.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:04
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:06
Киевстар превратился в помойку, в центре Харькова интернет ели работает, а второй день его практически нет, не то что 4G, при этом у конкурентов никаких проблем - заколебался симки переключать, единственная действительно хорошая услуга "Идеальный роуминг", но скорее всего после отдыха в сентябре будут переносить номер к другому оператору - достали...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:16
Село в Харьковской области. БС куивстара есть, 3/4G нет, только еле ползающий еж. Лидер, хули.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:17
А вот в моем районе города всё нормально работает, и цены ниже чем у конкурентов.
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