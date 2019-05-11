RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Запоріжжі курсуватимуть
електричні рейсові автобуси

У Запоріжжі курсуватимуть електричні рейсові автобуси
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:46

У Запоріжжі курсуватимуть електричні рейсові автобуси

Пропонуємо до обговорення:
10 електричних автобусів для Запоріжжя закуплять в рамках реалізації Кіотського протоколу.

Дивися повний текст У Запоріжжі курсуватимуть електричні рейсові автобуси.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:46

И на конечной к каждому зарядному устройству по полицейскому.
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, denf15, zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси
R2 » П'ят 31 тра, 2019 07:21
1 141
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 07:21
Попаданец
У Києві представили нові електричні Jaguar (фото)
R2 » Вів 28 тра, 2019 09:05
5 275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 17:20
Forum
Стало відомо, де в Києві курсуватимуть "маршрутки" Uber
R2 » Суб 11 тра, 2019 16:10
2 203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 22:09
rw666

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.