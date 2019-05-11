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У Запоріжжі курсуватимуть електричні рейсові автобуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:46
Пропонуємо до обговорення:
10 електричних автобусів для Запоріжжя закуплять в рамках реалізації Кіотського протоколу.
Дивися повний текст У Запоріжжі курсуватимуть електричні рейсові автобуси
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:46
И на конечной к каждому зарядному устройству по полицейскому.
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