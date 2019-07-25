Австралійський авіаперевізник Qantas тестуватиме 20-годинні перельоти.
Дивися повний текст Почали здійснювати найдовші перельоти.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:05
Почали здійснювати найдовші перельоти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Почали здійснювати найдовші перельоти.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:05
А кроме 20-часовых полетов все остальные одинаковой продолжительности (ну, чтобы не было самых-самых)?
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