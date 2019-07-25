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Почали здійснювати
найдовші перельоти

Почали здійснювати найдовші перельоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:05

Почали здійснювати найдовші перельоти

Пропонуємо до обговорення:
Австралійський авіаперевізник Qantas тестуватиме 20-годинні перельоти.

Дивися повний текст Почали здійснювати найдовші перельоти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:05

А кроме 20-часовых полетов все остальные одинаковой продолжительности (ну, чтобы не было самых-самых)?
summacut
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