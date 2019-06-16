Арсен Аваков заявив, що на засіданні РНБО планується обговорити питання про створення Служби фінансових розслідувань.
Дивися повний текст На РНБО обговорять створення Служби фінансових розслідувань – Аваков.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:52
На РНБО обговорять створення Служби фінансових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На РНБО обговорять створення Служби фінансових розслідувань – Аваков.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:52
Служб много, а толку мало. Те, что есть достаточно, нужно организовать грамотную и честную работу
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