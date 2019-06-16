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На РНБО обговорять створення
Служби фінансових...

На РНБО обговорять створення Служби фінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:52

На РНБО обговорять створення Служби фінансових...

Пропонуємо до обговорення:
Арсен Аваков заявив, що на засіданні РНБО планується обговорити питання про створення Служби фінансових розслідувань.

Дивися повний текст На РНБО обговорять створення Служби фінансових розслідувань – Аваков.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:52

Служб много, а толку мало. Те, что есть достаточно, нужно организовать грамотную и честную работу
bklochok
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