За словами А. Новака, просто для нас це незвично, і все, що вперше сприймається негативно.
Дивися повний текст Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє детінізації економіки за рахунок середнього бізнесу - Новак.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01
Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє...
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Дивися повний текст Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє детінізації економіки за рахунок середнього бізнесу - Новак.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01
Для развитых стран да. Но наша страна не является таковой
Наша страна это ферма, где разводят скот и постоянно его доят и на мясо, доят и на мясо.
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