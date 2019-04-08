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Необхідність декларувати
доходи й видатки посприяє...

Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01

Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє...

Пропонуємо до обговорення:
За словами А. Новака, просто для нас це незвично, і все, що вперше сприймається негативно.

Дивися повний текст Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє детінізації економіки за рахунок середнього бізнесу - Новак.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01

Для развитых стран да. Но наша страна не является таковой
Наша страна это ферма, где разводят скот и постоянно его доят и на мясо, доят и на мясо.
p_a_l
 
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