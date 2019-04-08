За словами А. Новака, просто для нас це незвично, і все, що вперше сприймається негативно.
Дивися повний текст Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє детінізації економіки за рахунок середнього бізнесу - Новак.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01
Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Необхідність декларувати доходи й видатки посприяє детінізації економіки за рахунок середнього бізнесу - Новак.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:01
Для развитых стран да. Но наша страна не является таковой
Наша страна это ферма, где разводят скот и постоянно его доят и на мясо, доят и на мясо.
Додано: Суб 24 сер, 2019 04:53
p_a_l
Ну доят то как раз в развитых странах и так не хило. Если бы нас начали так доить, то такой бы вой поднялся. Лично меня как мелкого предпринимателя наша система налогообложения за последние лет так 20 всегда устраивала. За среднего не скажу, оным не являюсь.
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:52
Да не вопрос. Как только наведете порядок в судах, правоохранительных органах и таможне так сразу, я первый в очереди
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