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В Україні створять систему обміну даними для суден і портів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 04:04
Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація морських портів та онлайн-платформа морських перевезень ShipNEXT розпочинають розробку системи цифрового обміну даними для суден і портів на кшталт тієї, що працює у порту Гамбурга.
Дивися повний текст В Україні створять систему обміну даними для суден і портів
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Додано: Суб 24 сер, 2019 04:04
реализуйте, пожалуйста 995 порт, очень удобно будет :-)
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yurii_kruhlov
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