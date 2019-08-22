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В Україні створять систему
обміну даними для суден і портів

В Україні створять систему обміну даними для суден і портів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 04:04

В Україні створять систему обміну даними для суден і портів

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація морських портів та онлайн-платформа морських перевезень ShipNEXT розпочинають розробку системи цифрового обміну даними для суден і портів на кшталт тієї, що працює у порту Гамбурга.

Дивися повний текст В Україні створять систему обміну даними для суден і портів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 04:04

реализуйте, пожалуйста 995 порт, очень удобно будет :-)
yurii_kruhlov
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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