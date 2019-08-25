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2020 року Китай захопить до 70% глобального ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 04:09
Пропонуємо до обговорення:
Технології 5G стали початком чергового потужного стрибка в телекомунікаційній галузі, тому багато виробників намагаються встигнути зайняти місце на цьому ринку. Провідну позицію в цьому напрямку вже наступного року може зайняти китайський ринок.
Дивися повний текст 2020 року Китай захопить до 70% глобального ринку смартфонів з 5G
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R2
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Додано: Суб 24 сер, 2019 04:09
а потом можно всех рубить по причине фатального сбоя в 5G. И вновь продолжается бой... и лень.. и такой молодой.. и юный октябрь впереди. Надо же как-то человечество готовить к якимось негараздам. Хоть блох натравливать.... а то совсем страшно, когда наблюдаешь горе от исчезнувшей вкладочки или ярлычка.
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yurii_kruhlov
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:07
Молодцы китайцы.
А в украине пока даже кнопочных моб. телефонов не научились делать
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blueiceua
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