За останній рік "Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро завдяки закупівлі дизпального на підставі міжнародного цінового індексу.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 07:59
"Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро на...
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:00
Более абсурдной новости от уз ещё не было.постоянно находят украденные чиновниками уз сотни миллионов в частности на закупках дизтоплива.Теперь оказывается воровать-это экономить.Браво.
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