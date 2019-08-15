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"Укрзалізниця" заощадила
десятки мільйонів євро на...

"Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 07:59

"Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро на...

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік "Укрзалізниця" заощадила десятки мільйонів євро завдяки закупівлі дизпального на підставі міжнародного цінового індексу.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" заощадила десятки мільйонів євро на закупівлях дизпального.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:00

Более абсурдной новости от уз ещё не было.постоянно находят украденные чиновниками уз сотни миллионов в частности на закупках дизтоплива.Теперь оказывается воровать-это экономить.Браво.
sena_2008atp
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