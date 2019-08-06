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У Держенергоефективності розповіли, як за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 08:48
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні Україна генерує в рік 10 млн тонн відходів.
Дивися повний текст У Держенергоефективності розповіли, як за допомогою сміття щорічно економити 1 мільярд кубів газу
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:48
Все знают,как делать,умничают,но никто ничего не делает.
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