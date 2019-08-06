На сьогодні Україна генерує в рік 10 млн тонн відходів.
Дивися повний текст У Держенергоефективності розповіли, як за допомогою сміття щорічно економити 1 мільярд кубів газу.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 08:48
У Держенергоефективності розповіли, як за допомогою...
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Дивися повний текст У Держенергоефективності розповіли, як за допомогою сміття щорічно економити 1 мільярд кубів газу.
Додано: Суб 24 сер, 2019 10:13
sena_2008atp, согласен. Все эти деятели только РАССКАЗЫВАЮТ как, а когда начнут ПОКАЗЫВАТЬ?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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