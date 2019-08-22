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Експерти назвали причини
подорожчання молочних продуктів

Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:23

Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів

Пропонуємо до обговорення:
Молочні продукти в Україні у вересні можуть подорожчати на 5% в порівнянні з червнем-липнем.

Дивися повний текст Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:23

Прилавки уже завалены сыром из Польши, при этом он в итоге дешевле отечественного. В продаже уже есть Польское молоко и сосиски.
Вот только все это завозиться за валюту, а её не так и много. Отрицательный баланс торговли уже превысил 1,5млрд в этом году, а это все значит, что нет никаких предпосылок к укреплению гривны... :-(
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