Молочні продукти в Україні у вересні можуть подорожчати на 5% в порівнянні з червнем-липнем.
Дивися повний текст Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 09:23
Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів
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Дивися повний текст Експерти назвали причини подорожчання молочних продуктів.
Додано: Суб 24 сер, 2019 09:23
Прилавки уже завалены сыром из Польши, при этом он в итоге дешевле отечественного. В продаже уже есть Польское молоко и сосиски.
Вот только все это завозиться за валюту, а её не так и много. Отрицательный баланс торговли уже превысил 1,5млрд в этом году, а это все значит, что нет никаких предпосылок к укреплению гривны... :-(
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