|
|
На під’їздах до Києва почали встановлювати майданчики...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор розпочав реалізацію Пілотного проекту з впровадження системи зважування в русі (WIM).
Дивися повний текст На під’їздах до Києва почали встановлювати майданчики для зважування авто
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90502
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|55
|
|
|2
|113
|
|
|1
|174
|