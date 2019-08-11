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На під’їздах до Києва почали
встановлювати майданчики...

На під’їздах до Києва почали встановлювати майданчики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 15:38

На під’їздах до Києва почали встановлювати майданчики...

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор розпочав реалізацію Пілотного проекту з впровадження системи зважування в русі (WIM).

Дивися повний текст На під’їздах до Києва почали встановлювати майданчики для зважування авто.
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