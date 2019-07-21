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Половина киян уже перейшли на сплату комунальних послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 сер, 2019 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Вже 600 тисяч киян, або половина споживачів комунальних послуг у столиці, перейшли на оплату рахунків онлайн, повністю відмовившись від візитів до відділень банку.
Дивися повний текст Половина киян уже перейшли на сплату комунальних послуг онлайн
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Нед 21 лип, 2019 17:21
p_a_l