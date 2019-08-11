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Держстат повідомив розміри
зарплат металургів та...

Держстат повідомив розміри зарплат металургів та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 18:25

Держстат повідомив розміри зарплат металургів та...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники сфери металургії та виготовлення металевих виробів отримують зарплату більшу, ніж у промисловців.

Дивися повний текст Держстат повідомив розміри зарплат металургів та промислових робітників.
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