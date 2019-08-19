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Чому українці
відмовляються від готівки

Чому українці відмовляються від готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09

Чому українці відмовляються від готівки

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі українці частіше користувалися платіжними картками. Кількість операцій зросла на 28%.

Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09

"Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо." - откуда такие фантазии?...
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