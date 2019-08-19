У першому кварталі українці частіше користувалися платіжними картками. Кількість операцій зросла на 28%.
Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
Чому українці відмовляються від готівки
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Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
"Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо." - откуда такие фантазии?...
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