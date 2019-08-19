У першому кварталі українці частіше користувалися платіжними картками. Кількість операцій зросла на 28%.
Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
Чому українці відмовляються від готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
"Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо." - откуда такие фантазии?...
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:58
Тракторист
По всей видимости имелось в виду применение технологии PayPass
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:57
в некоторых магазинах терминалы требуют ПИН-код от 200 грн., в большинстве от 500 грн., так что 1000 грн. как-то не подтверждается на практике...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:03
Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....
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