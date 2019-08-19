У першому кварталі українці частіше користувалися платіжними картками. Кількість операцій зросла на 28%.
Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
Чому українці відмовляються від готівки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09
"Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо." - откуда такие фантазии?...
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:58
Тракторист
По всей видимости имелось в виду применение технологии PayPass
Додано: Суб 24 сер, 2019 21:57
в некоторых магазинах терминалы требуют ПИН-код от 200 грн., в большинстве от 500 грн., так что 1000 грн. как-то не подтверждается на практике...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 24 сер, 2019 23:03
Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16
Обезопасить себя от такой ситуации можно следующим образом. Получаете кредитку с хорошим кредитным лимитом в банке, в котором у вас карта для выплат. Тратите кредитные средства, а после получения зарплаты на соответствующую карту перегоняете всё на кредитку, гася кредит, при необходимости снимаете превышение над кредитным лимитом, продолжаете пользоваться кредитными средствами до следующего получения зарплаты на карту для выплат и так циклично. Таким образом, вы пользуетесь удобствами безналичных расчётов, беспроцентными краткосрочными кредитами и ваши собственные средства не зависнут в случае внезапной неплатежеспособности банка.
Додано: Нед 25 сер, 2019 13:33
регулярно сталкиваюсь с неработающими терминалами в магазинах, а однажды - когда из-за аварии на линии во всем городе не было электричества, пришлось одалживать у знакомого чтобы скупиться в магазе. Так что без кэша пока никуда...
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Додано: Нед 25 сер, 2019 13:54
в магазах, аптеки, покупка билетов, комуналь и тд - рассчитываюсь кредиткой.
avk, в принципе, правильно написал.
нет необходимости таскать с собой грязные, побывавшие в многочисленных неведомо каких руках бумажки, да ещё и мелочь, метал. гривны.
но на рынках нужен тока нал, хош не хош.
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