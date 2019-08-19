Чому українці відмовляються від готівки

Додано: Нед 25 сер, 2019 16:06

перевел себя почти полностью на безнал, особенно карта монобанка с кэшбеками всякими - хорошая игрушка... но вот молочко фермерское, зелень у бабушек и поездки в маршрутках пока только за нал...

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