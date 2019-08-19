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Чому українці
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Чому українці відмовляються від готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09

Чому українці відмовляються від готівки

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі українці частіше користувалися платіжними картками. Кількість операцій зросла на 28%.

Дивися повний текст Чому українці відмовляються від готівки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:09

"Чтобы оплатить небольшую покупку до 1 тыс. грн, пин-код вводить не надо." - откуда такие фантазии?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:58

Тракторист
По всей видимости имелось в виду применение технологии PayPass
Killer75
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 21:57

  Killer75 написав:Тракторист
По всей видимости имелось в виду применение технологии PayPass

в некоторых магазинах терминалы требуют ПИН-код от 200 грн., в большинстве от 500 грн., так что 1000 грн. как-то не подтверждается на практике...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 23:03

Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16

  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....


Обезопасить себя от такой ситуации можно следующим образом. Получаете кредитку с хорошим кредитным лимитом в банке, в котором у вас карта для выплат. Тратите кредитные средства, а после получения зарплаты на соответствующую карту перегоняете всё на кредитку, гася кредит, при необходимости снимаете превышение над кредитным лимитом, продолжаете пользоваться кредитными средствами до следующего получения зарплаты на карту для выплат и так циклично. Таким образом, вы пользуетесь удобствами безналичных расчётов, беспроцентными краткосрочными кредитами и ваши собственные средства не зависнут в случае внезапной неплатежеспособности банка.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:33

  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....

регулярно сталкиваюсь с неработающими терминалами в магазинах, а однажды - когда из-за аварии на линии во всем городе не было электричества, пришлось одалживать у знакомого чтобы скупиться в магазе. Так что без кэша пока никуда...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 13:54

в магазах, аптеки, покупка билетов, комуналь и тд - рассчитываюсь кредиткой.
avk, в принципе, правильно написал.
нет необходимости таскать с собой грязные, побывавшие в многочисленных неведомо каких руках бумажки, да ещё и мелочь, метал. гривны.

но на рынках нужен тока нал, хош не хош.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:06

перевел себя почти полностью на безнал, особенно карта монобанка с кэшбеками всякими - хорошая игрушка... но вот молочко фермерское, зелень у бабушек и поездки в маршрутках пока только за нал...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:39

  RomanTik написав:
  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....

регулярно сталкиваюсь с неработающими терминалами в магазинах, а однажды - когда из-за аварии на линии во всем городе не было электричества, пришлось одалживать у знакомого чтобы скупиться в магазе. Так что без кэша пока никуда...

Ещё, когда происходит глобальный коллапс с оплатой в магазинах, банкоматы, к моменту покупки, обычно уже выпотрошены, или в лучшем случае очередь из 20 человек. Так что, хотя бы пару тысяч нала нужно иметь про запас
safonovstanislav
 
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