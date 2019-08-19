|
|
Чому українці відмовляються від готівки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2019 21:10
civ написав:
Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....
до тех пора пока нежданные гости не придут в дом и заберут этот нал....
Легче всего когда денег не много. Тогда не нужно думать про нал/безнал, курсы и т.д.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1532
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор