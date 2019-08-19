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Чому українці
відмовляються від готівки

Чому українці відмовляються від готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:10

  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....


до тех пора пока нежданные гости не придут в дом и заберут этот нал....

Легче всего когда денег не много. Тогда не нужно думать про нал/безнал, курсы и т.д. :mrgreen:
Alex2007
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