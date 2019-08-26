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Чому українці
відмовляються від готівки

Чому українці відмовляються від готівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:10

  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....


до тех пора пока нежданные гости не придут в дом и заберут этот нал....

Легче всего когда денег не много. Тогда не нужно думать про нал/безнал, курсы и т.д. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:26

  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....

А еще можно дальше помечтать ? Как в фильме "бойцовский клуб " то и гляди забудут о моих кредитах :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:28

  avk написав:
  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....


Обезопасить себя от такой ситуации можно следующим образом. Получаете кредитку с хорошим кредитным лимитом в банке, в котором у вас карта для выплат. Тратите кредитные средства, а после получения зарплаты на соответствующую карту перегоняете всё на кредитку, гася кредит, при необходимости снимаете превышение над кредитным лимитом, продолжаете пользоваться кредитными средствами до следующего получения зарплаты на карту для выплат и так циклично. Таким образом, вы пользуетесь удобствами безналичных расчётов, беспроцентными краткосрочными кредитами и ваши собственные средства не зависнут в случае внезапной неплатежеспособности банка.
собственно так и делаю только к сожалению кредит агриколь очень тугой банк для кредитного лимита ,так что моно и приват помогают
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:30

  Alex2007 написав:
  civ написав:Заблокируют вашу карточку или банк запишут банкротом или банально интернет ляжет, вот тогда и поймете, что наличные это всегда деньги, а счет в банке это всего навсего запись в базе данных....


до тех пора пока нежданные гости не придут в дом и заберут этот нал....

Легче всего когда денег не много. Тогда не нужно думать про нал/безнал, курсы и т.д. :mrgreen:

Шо правда то правда...квартирные кражи у моих соседей заставили задуматься ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:57

Да никто не отказывается от налички.
Название слишком оптимистичное или заказное (от банков)
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