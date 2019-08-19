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Київ опинився у списку
найпрозоріших столиць Європи —...

Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14

Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи —...

Пропонуємо до обговорення:
Столиця України потрапила до списку шести найпрозоріших європейських столиць з 26 міст, що брали участь у дослідженні.

Дивися повний текст Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи — Transparency International (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14

оценка Стокгольма явно взята с потолка, как собственно и рейтинг Киева...
Тракторист
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