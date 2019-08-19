Столиця України потрапила до списку шести найпрозоріших європейських столиць з 26 міст, що брали участь у дослідженні.
Дивися повний текст Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи — Transparency International (таблиця).
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Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14
Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ опинився у списку найпрозоріших столиць Європи — Transparency International (таблиця).
Додано: Суб 24 сер, 2019 20:14
оценка Стокгольма явно взята с потолка, как собственно и рейтинг Киева...
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:32
Система Прозорро не позволяет воровать?
Хорошая шутка! Автор, тебе самому то не смешно?
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:39
Прочитал сначала "найпозорніших"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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