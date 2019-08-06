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За рік жителів столиці
побільшало на 200 тисяч

За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16

За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році кількість жителів столиці України зросла на 200 тисяч осіб.

Дивися повний текст За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16

Люди переїжджають до столиці, бо тут найкращі стандарти життя

Навряд чи. Високі зарплати, можливості для розвитку кар'єри, інфраструктура - так, але напр. екологія не дуже, високий ритм життя в столиці не всім підходить, ціни на житло високі у порівнянні із іншими містами, громадський транспорт не айс. Дайте людям нормально заробляти скрізь по Україні - і потік понаєхів у Київ значно зменшиться.
NetSerpent
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