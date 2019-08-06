У 2018 році кількість жителів столиці України зросла на 200 тисяч осіб.
Дивися повний текст За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16
За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч
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Дивися повний текст За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч.
Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16
Навряд чи. Високі зарплати, можливості для розвитку кар'єри, інфраструктура - так, але напр. екологія не дуже, високий ритм життя в столиці не всім підходить, ціни на житло високі у порівнянні із іншими містами, громадський транспорт не айс. Дайте людям нормально заробляти скрізь по Україні - і потік понаєхів у Київ значно зменшиться.
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