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За рік жителів столиці
побільшало на 200 тисяч

За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16

За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році кількість жителів столиці України зросла на 200 тисяч осіб.

Дивися повний текст За рік жителів столиці побільшало на 200 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 00:16

Люди переїжджають до столиці, бо тут найкращі стандарти життя

Навряд чи. Високі зарплати, можливості для розвитку кар'єри, інфраструктура - так, але напр. екологія не дуже, високий ритм життя в столиці не всім підходить, ціни на житло високі у порівнянні із іншими містами, громадський транспорт не айс. Дайте людям нормально заробляти скрізь по Україні - і потік понаєхів у Київ значно зменшиться.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:03

Украина сжалась до Киевской области вот и ответ. В регионах где находится основное промпроиздство полный швах...
vocroman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 07:24

Пускай Кличко не врёт, что в Киеве хорошо жить! Пускай утром проедет часок в метро на работу!!! Парков и зелёной зоны все меньше и меньше в столице, все под застройку домов!
t_kolosovska
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 17:38

хотел сказать 20 тысяч
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 21:38

да не это гониво... киевстат дает цифру в 16 тыс... она конечно далека от реальной но выглядит более доверчиво... хотя во времена Юща и Яныка население росло несколько больше было в год +30 тыс в год да и естесивенный рост был более 5 тыс... сегодня наверное будет в 2 раза ментше
djvovan29
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:35

Кличко, где новые станции метро, мосты, где окружная и почему многотонные автомобили едут транзитом через город?
Rainbow
 
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