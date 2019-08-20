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З Днем Незалежності, Україно!

З Днем Незалежності, Україно!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 01:24

З Днем Незалежності, Україно!

Пропонуємо до обговорення:
Незалежність - як багато це може означати?

Дивися повний текст З Днем Незалежності, Україно!.
R2
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Пойду расскажу эту хохму про независимость свой жене.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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