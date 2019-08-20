Незалежність - як багато це може означати?
Дивися повний текст З Днем Незалежності, Україно!.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 01:24
З Днем Незалежності, Україно!
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Днем Незалежності, Україно!.
Додано: Нед 25 сер, 2019 11:29
А расскажите независимость от чего получила Украина?
Независимость от МВФ?
Независимость от решений в РФ и США?
Независимость энергетическую?
Украина на момент выхода из СССР была 2-ая по экономическому и промышленному потенциалу страной в Мире. Третьей по ядерному потенциалу. Мы производили ракеты для полетов в космос, имели мощные предприятия тяжёлой и лёгкой промышленности, мощнейшую химическую отрасль, могли производить авианосцы!
А сейчас Украина стала аграрным государством третьего мира...
Додано: Пон 26 сер, 2019 04:17
Re: З Днем Незалежності, Україно!
Где картошка в конце лета стоит 18 грн. за кг. и приходится импортировать её из Египта. Мы уже зависим от стан третьего мира. Не страна а позорище и мы ещё этот позор празднуем. Бывшие партийные руководители СССР в гробу переворачиваются, когда видят как Украина покупает в Африке картошку и уголь.
Додано: Пон 26 сер, 2019 20:03
В системе международного разделения труда Украина постепенно занимает свою истинную нишу. Как не пытались "клятi моск@лi" сделать из Украины промышленно развитую державу, ничего у них не получилось. Неистребимый дух свободы позволил снова вернуться к исконным, историческим сложившимся за сотни лет, промыслам: землепашеству и наёмничеству. Правда, с войнами в Европе сейчас туго, поэтому наёмникам пришлось переквалифицироваться в заробитчан. Туда же подались и землепашцы, которым стало лень пахать на своей земле.
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