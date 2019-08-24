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Експерти прогнозують
кризу ринку запчастин

Експерти прогнозують кризу ринку запчастин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:39

Експерти прогнозують кризу ринку запчастин

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозом компанії Deloitte, в найближчі роки багато виробників запчастин можуть пережити кризу.

Дивися повний текст Експерти прогнозують кризу ринку запчастин.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:39

При чём здесь падение спроса на новые авто?90% запчастей идет на б/у автомобили.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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