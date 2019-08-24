Згідно з прогнозом компанії Deloitte, в найближчі роки багато виробників запчастин можуть пережити кризу.
Дивися повний текст Експерти прогнозують кризу ринку запчастин.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:39
Експерти прогнозують кризу ринку запчастин
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Дивися повний текст Експерти прогнозують кризу ринку запчастин.
Додано: Нед 25 сер, 2019 08:39
При чём здесь падение спроса на новые авто?90% запчастей идет на б/у автомобили.
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