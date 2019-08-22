Нові дороги стали небезпечні для любителів швидкої їзди.
Дивися повний текст У поліції назвали найнебезпечніші дороги України.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 08:42
У поліції назвали найнебезпечніші дороги України
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Дивися повний текст У поліції назвали найнебезпечніші дороги України.
Додано: Нед 25 сер, 2019 08:42
Из подачи этой информации следует,что чем лучше дорога,тем она опаснее.Подводят к тому,что хорошие дороги делать не нужно .
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