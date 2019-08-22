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У поліції назвали
найнебезпечніші дороги України

У поліції назвали найнебезпечніші дороги України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:42

У поліції назвали найнебезпечніші дороги України

Пропонуємо до обговорення:
Нові дороги стали небезпечні для любителів швидкої їзди.

Дивися повний текст У поліції назвали найнебезпечніші дороги України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 08:42

Из подачи этой информации следует,что чем лучше дорога,тем она опаснее.Подводят к тому,что хорошие дороги делать не нужно .
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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