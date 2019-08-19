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Як визначити регіон України за номером машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2019 09:43
Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу потрібно звертати увагу на першу групу з двох букв.
Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:49
Серьезная статья. Из серии, когда писать некер, но написать надо.
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