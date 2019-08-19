В першу чергу потрібно звертати увагу на першу групу з двох букв.
Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:43
Як визначити регіон України за номером машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:14
Учтите, что сейчас появились новые дополнительные коды.
АА+КА, АВ+КВ, АС+КС, АЕ+КЕ и т.д.
ВА+НА, ВВ+НВ, ВС+НС, ВЕ+НЕ и т.д.
СА+ІА, СВ+ІВ, СЕ+ІЕ, СН+ІН.
Значит номер типа КА 6666 ХЕ это Киев,
КЕ 0001 РС это Днепр,
КХ 4444 СТ это Харьков и т.д.
И не забывайте, что до сих пор в Украине есть болгарские номера. Которые похожи на украинские. Где СА и СВ это София, СН - Сливенская обл., ВН - Видинская, а ВТ - Великотырново...
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