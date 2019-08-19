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Як визначити регіон
України за номером машини

Як визначити регіон України за номером машини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:43

Як визначити регіон України за номером машини

Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу потрібно звертати увагу на першу групу з двох букв.

Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 09:49

Серьезная статья. Из серии, когда писать некер, но написать надо.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:29

Даже не знаю -с чего начать дискуссию...
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:14

2х регионов нехватает... списали уже?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:14

Учтите, что сейчас появились новые дополнительные коды.
АА+КА, АВ+КВ, АС+КС, АЕ+КЕ и т.д.
ВА+НА, ВВ+НВ, ВС+НС, ВЕ+НЕ и т.д.
СА+ІА, СВ+ІВ, СЕ+ІЕ, СН+ІН.
Значит номер типа КА 6666 ХЕ это Киев,
КЕ 0001 РС это Днепр,
КХ 4444 СТ это Харьков и т.д.

И не забывайте, что до сих пор в Украине есть болгарские номера. Которые похожи на украинские. Где СА и СВ это София, СН - Сливенская обл., ВН - Видинская, а ВТ - Великотырново...
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 00:15

Re: Як визначити регіон України за номером машини

А нафига ??? То есть зачем?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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