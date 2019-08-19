В першу чергу потрібно звертати увагу на першу групу з двох букв.
Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 09:43
Як визначити регіон України за номером машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як визначити регіон України за номером машини.
Додано: Нед 25 сер, 2019 22:14
Учтите, что сейчас появились новые дополнительные коды.
АА+КА, АВ+КВ, АС+КС, АЕ+КЕ и т.д.
ВА+НА, ВВ+НВ, ВС+НС, ВЕ+НЕ и т.д.
СА+ІА, СВ+ІВ, СЕ+ІЕ, СН+ІН.
Значит номер типа КА 6666 ХЕ это Киев,
КЕ 0001 РС это Днепр,
КХ 4444 СТ это Харьков и т.д.
И не забывайте, что до сих пор в Украине есть болгарские номера. Которые похожи на украинские. Где СА и СВ это София, СН - Сливенская обл., ВН - Видинская, а ВТ - Великотырново...
Додано: Пон 26 сер, 2019 00:15
Re: Як визначити регіон України за номером машини
А нафига ??? То есть зачем?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:23
Раньше было лучше, не по алфавиту тупо набор букв ни о чем, а максимально подобран созвучно с названием города/области, если позволял ограниченный набор букв, совпадающий по написанию с латиницей. Например, КА, КІ, КЕ - это все был Киев.
А что касается похожих Болгарских номеров, как уже заметили, то там нет Украинского флага на номере, т.е. определяется мгновенно.
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:10
Re: Як визначити регіон України за номером машини
Номер выдаётся в зависимости от прописки владельца. Даже, если живёте 20 лет в Киеве и регистрируете в Киеве, но прописка левая, получите левые номера
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:15
Черкассы, Черновцы, Чернигов... Как эти буквы обозначить на номерах для выезда за границу?
РОШЕН
ФУФЛО
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