Американська валюта кілька днів плавала в діапазоні від 25,2 до 25,4 грн/$.
Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні.
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Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30
Експерти дали прогноз курсу гривні
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Дивися повний текст Експерти дали прогноз курсу гривні.
Додано: Нед 25 сер, 2019 10:30
Стоит сделать скрин этой статьи и вернуть экспертам через три месяца!
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